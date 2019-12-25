СК может открыть новое дело из-за некачественных бронежилетов для армии

Проверяется информация о халатности должностных лиц при проверке бронежилетов.

В связи с поставкой в российскую армию бракованных бронежилетов Следственный комитет России может возбудить новое уголовное дело. Соответствующее заявление журналистам сделали правоохранительные органы. Собеседник новостного агентства ТАСС заметил, что для приемки бронежилетов была сформирована приемная комиссия, в которую входили представители министерства по обороне и сотрудники одного из профильных НИИ. Сейчас организована проверка, по итогам которой будет установлено, не имелось ли в действиях этих должностных лиц признаков халатности.

Напомним, что 3 июля сообщалось, что генеральный директор ГК "Пикет" Андрей Есипов, обвиняемый в поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы страны, заключил со стороной обвинения досудебное соглашение о сотрудничестве. По уголовному делу проходят не менее девяти человек. Основным обвиняемым ос тается сам Есипов. Другими фигурантами расследования стали начальник службы безопасности ГК "Пикет" Михаил Кальченко, а также Виктор Астапенко, Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктория Антонова и Вячеслав Портянников.

В СИЗО №6 Ленобласти выявили нарушения условий содержания арестантов.

Фото: Piter.tv