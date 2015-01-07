В СИЗО №6 Ленобласти выявили нарушения условий содержания арестантов

В ГУФСИН внесли представление после ревизии условий в региональном изоляторе №6.

Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский провёл инспекцию условий содержания в следственном изоляторе №6, подведомственном управлению ФСИН по Петербургу и Ленобласти. Проверка касалась соблюдения закона при размещении задержанных и обвиняемых, информирует пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

В рамках ревизии прокурор осмотрел режимный участок учреждения, включая камеры, бытовые зоны, производственные помещения и туберкулёзную больницу №1. В результате были обнаружены нарушения требований федерального закона, регулирующего содержание лиц под стражей. Также зафиксированы отклонения от установленного режима.

По итогам визита прокурор направил в адрес руководителя регионального управления ФСИН официальное представление с требованием устранить выявленные нарушения. Контроль за исправлением всех замечаний остаётся за прокуратурой Ленинградской области.

Фото: прокуратура Ленобласти