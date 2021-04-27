Шафер открыл стрельбу на свадьбе в Петербурге

Василеостровский районный суд избрал меру пресечения для петербуржцев, устроивших стрельбу из травматического оружия. Жениха поместили под стражу, а его друга — под домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 15 июля.

Праздник у здания загса на улице Капитанская, 4 был неожиданно прерван оперативниками. 23-летний жених и его 22-летний друг, будучи в состоянии восторга, начали стрелять в воздух. Следствие выяснило, что праздничных выстрелов было минимум четыре. Шафер, который имеет разрешение на ношение травматического оружия, посчитал, что пистолет необходим для мероприятия. В результате, оба молодых человека стали фигурантами уголовного дела по статье о хулиганстве.

После задержания они были допрошены в качестве подозреваемых. Шафер признал свою вину, объяснив поступок как необдуманный. Суд учел его молодость, отсутствие судимости и положительную характеристику с места службы. На основании этих факторов, решено отправить его под домашний арест до 10 августа.

Ранее в Петербурге второй раз за день ребенок выпал из окна и погиб.

Фото: Piter.TV