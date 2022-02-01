В Петербурге курьерам запретили скрывать номер и обязали носить светоотражатели

С 15 июля вступили в силу новые нормы, предписывающие курьерам соблюдать аккуратность, использовать светоотражатели и идентификационные знаки на форме и средствах передвижения.

С 15 июля в Санкт-Петербурге вступили в силу обновленные правила, касающиеся внешнего вида и оснащения курьеров. Соответствующее распоряжение было утверждено Комитетом по транспорту города, о чём напомнили в официальной пресс-службе ведомства. Согласно новым требованиям, все курьеры обязаны поддерживать аккуратный внешний облик. На одежде, транспортных средствах и сумках должны быть размещены специальные светоотражающие элементы.

Помимо этого, в обязательном порядке на каждом из этих предметов должен присутствовать чётко различимый идентификационный номер. Отдельным пунктом указано: "Исключить присутствие на транспортном средстве элементов, препятствующих распознаванию идентификационных номеров". Более подробно с установленными нормами можно ознакомиться на официальном портале администрации Санкт-Петербурга.

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Фото: freepik