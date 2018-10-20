Эксперимент депутата из Петербурга с покупкой продуктов на 1 тыс. рублей вызвал критику

Депутат Санкт-Петербурга Александр Ржаненков продемонстрировал покупку продуктов на сумму 1040 рублей, но его эксперимент не остался без внимания — он стал объектом критики со стороны россиян.

Депутат Санкт-Петербурга Александр Ржаненков решил продемонстрировать, какие продукты можно приобрести на сумму в тысячу рублей. Однако его эксперимент вызвал бурю недовольства среди россиян.

Недавно председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Заксобрания города Санкт-Петербурга Александр Ржаненков выложил видео, снятое в магазине сети "Перекресток". В нем он показал покупку продуктов, которые, по его мнению, могут составить сбалансированный рацион при ограниченном бюджете.

В корзину депутата вошли овсянка, кефир, два яблока, творог, макароны, пачка гречки, мытая морковь, лоток куриных голеней и хлеб. Стоимость набора составила 1040 рублей. Под видео Ржаненков написал: "На словах — легко, а на деле каждый продукт требовал взвешенного решения. Где-то пришлось делать непростой выбор между овощами и белком, где-то — вспоминать, что точно есть не стоит, даже если дешево".

Некоторые подписчики поддержали эксперимент, отметив, что такой набор продуктов вполне доступен для людей с ограниченным бюджетом. Однако большинство комментариев были критическими. Одни пользователи заявили, что депутаты "далеки от своего народа" и "живут в параллельном мире", а другие раскритиковали выбор магазина, заявив, что "Перекресток" — это сеть с завышенными ценами.

Пользователи также обратили внимание на то, что в корзине не хватает некоторых важных продуктов, таких как масло, яйца и дополнительные овощи для полноценного питания. Также многие спрашивали, на какой срок рассчитан этот набор, и для какой категории граждан он был составлен.

Ранее сообщалось, что в ГД призвали бороться с махинациями вокруг веса упаковок с продуктами.

Фото: pxhere