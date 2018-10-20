Более 60 компаний Петербурга оптимизируют процессы в 2025 году

С начала года к федеральной программе «Производительность труда» уже присоединились 46 предприятий, ещё 23 вступят до конца года.

В 2025 году более 60 предприятий Санкт-Петербурга повысят производственную эффективность в рамках федерального проекта "Производительность труда". По информации пресс-службы Смольного, с начала года к инициативе уже присоединились 46 компаний. До конца года планируется подключение ещё 23 организаций.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко подчеркнул значимость этих мероприятий: "В улучшении производственной выработки вижу стратегический потенциал для развития экономики города. Будем и дальше оказывать поддержку промышленным компаниям в внедрении принципов бережливого производства и методов повышения эффективности".

С 2019 по 2024 годы консалтинговую помощь в области оптимизации процессов получили 318 петербургских предприятий. В результате они продемонстрировали положительные изменения: ускорение производственного цикла, рост экономических показателей и снижение издержек.

По итогам 2024 года средние результаты таковы: выработка увеличилась на 44%, время выполнения процессов сократилось на 28%, а объём незавершённого производства уменьшился на 33%.

Ранее стало известно, что "Дочка" VK будет отвечать за работу национального мессенджера.

Фото: freepik