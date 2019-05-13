"Дочка" VK будет отвечать за работу национального мессенджера

Дочерняя структура VK "Коммуникационная платформа" будет отвечать за работу национального мессенджера. Данная онлайн-платформа обеспечит пользователям безопасное общение и доступ к удобным цифровым многофункциональным сервисам от государства и бизнеса. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы российского федерального правительства. Данный указ уже подписан.

Многофункциональный сервис обмена информацией создается на базе недавно запущенной платформы Max. Ее развитием также занимается указанная компания. пресс-служба кабмина РФ

Распоряжение утверждено в рамках реализации норм федерального закона "О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Документ был подписан президентом Владимиром Путиным в конце июня 2025 года.

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Фото: Piter.tv