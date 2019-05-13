  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Дочка" VK будет отвечать за работу национального мессенджера
Сегодня, 11:40
69
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

"Дочка" VK будет отвечать за работу национального мессенджера

0 0

Дочерняя структура VK "Коммуникационная платформа" будет отвечать за работу национального мессенджера. Данная онлайн-платформа  обеспечит пользователям безопасное общение и доступ к удобным цифровым многофункциональным сервисам от государства и бизнеса. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы российского федерального правительства. Данный указ уже подписан.

Многофункциональный сервис обмена информацией создается на базе недавно запущенной платформы Max. Ее развитием также занимается указанная компания.

пресс-служба кабмина РФ

Распоряжение утверждено в рамках реализации норм федерального закона "О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Документ был подписан президентом Владимиром Путиным в конце июня 2025 года.

Эксперты прокомментировали встречу Мишустина с главой Роскосмоса Бакановым.

Фото: Piter.tv

Теги: max, мессенджер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии