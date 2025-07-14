Эксперты прокомментировали встречу Мишустина с главой Роскосмоса Бакановым

Многоразовые системы – будущее "химических" ракет, и если Россия хочет вернуть себе рынок пусковых услуг, то идти надо в этом направлении.

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым обратил внимание на необходимость анализировать конкурентов, отдельно указав на разработку возвращаемых ступеней ракет-носителей. В такой форме эта рекомендация – прямое руководство к действию, считают эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Многоразовые системы – будущее "химических" ракет, и если Россия хочет вернуть себе рынок пусковых услуг, то идти надо в этом направлении. О том, что это нужно делать, говорилось и 15 лет назад, но тогда перспективы многоразовых ракет воспринимались как блажь Илона Маска, отметили авторы поста.

Сейчас от их результатов уже не отвернуться и блажью не объявить. России нужен собственный инструмент такого рода, и "Роскосмос" должен приложить все усилия для его создания. Тем более, что есть от чего отталкиваться – собственные работы в этой теме все же велись и ведутся. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали встречу Лаврова и Рубио на полях АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Видео: Telegram / Правительство России