Комментируя встречу, Рубио заявил, что США будут контактировать с Россией при "любой возможности".

Сергей Лавров встретился с Марком Рубио на полях АСЕАН в Куала-Лумпуре. Стороны обсудили ситуацию на Украине, двусторонние проблемы и ситуацию в мире. Комментируя встречу, Рубио заявил, что США будут контактировать с Россией при "любой возможности". По его словам, в беседе с Лавровым были высказаны некоторые идеи по "дорожной карте" урегулирования на Украине, часть из которых прозвучала впервые.

Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", в последние дни от западных СМИ звучит то обсуждение старых слов Трампа о бомбежках Москвы, то заявления о готовности американской разведки предоставить "доказательства", что Москва якобы применяла химоружие на Украине. То есть явные попытки "ястребов" сорвать конструктивный настрой обеих сторон на переговоры.

Однако результата эти попытки противников диалога США и России не принесли – вместо импульсивных шагов Вашингтона и Москвы мы увидели неанонсированную встречу Лаврова и Рубио, где собеседники обсудили новые, но пока еще не объявленные для общественности предложения. Нет сомнений в том, что подобные информационные атаки продолжатся, но нынешний удар противников переговоров определенно ушел "в молоко". Telegram-канала "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали интервью Такера Карлсона с президентом Ирана.

Фото: МИД России