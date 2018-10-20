Хоккеист Алексей Мельничук посетил Петербург с Кубком Гагарина

Вратарь ярославского «Локомотива», воспитанник петербургского хоккея, привёз серебряный трофей в «Хоккейный город СКА», пригласив поклонников спорта.

Хоккеист Алексей Мельничук привёз в Санкт‑Петербург Кубок Гагарина. Серебряный трофей весом почти тридцать килограммов доставил воспитанник петербургского хоккея и вратарь ярославского "Локомотива", ставший чемпионом плей‑офф КХЛ. Победитель пригласил всех поклонников хоккея на фотосессию в "Хоккейный город СКА" у Ледового дворца. Об этом сообщает НТВ.

Примерно сто человек собрались на мероприятии — как молодые, так и старшие болельщики. Они сделали памятные фотографии, получили автографы и поделились своими идеями о том, как можно использовать Кубок. Одна из таких идей прозвучала от Ивана, хоккейного фаната.

К слову, Кубок пребывал в Ярославле, где нападающий "Локомотива" Степан Никулин передал его в местную 42‑ю школу. Несмотря на летние каникулы, учащиеся активно пришли на встречу. Затем трофей выставили на всеобщее обозрение во дворе жилого дома, а хоккеист вывесил объявление на подъездную дверь, сообщив соседям о наличии награды.

Ранее в рамках ПМЭФ состоялся турнир по боксу.

Фото: СКА