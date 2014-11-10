СКА в кризисе: каковы шансы выиграть Кубок Гагарина

Регулярка КХЛ складывается для СКА неоднозначно. Команда далека от лидерских позиций и переживает не лучшие времена. Однако букмекеры уверены: питерский клуб по-прежнему входит в число фаворитов Кубка Гагарина.

Разбираемся, почему СКА нестабилен в сезоне-2024/2025, и оцениваем его шансы на успех в плей-офф.

Антирекорды, провалы в обороне и нестабильная игра

Этот сезон пока выглядит одним из самых сложных для СКА за последние годы. Команда дважды за регулярку выдавала серии из поражений. Первая случилась с конца октября по середину ноября — пять проигрышей подряд. Тогда СКА повторил антирекорд при тренерстве Романа Ротенберга. Второй кризис пришёлся на январь, когда клуб проиграл четыре встречи кряду.

Оборона команды остаётся слабым местом. Несмотря на мощную атаку (более 190 заброшенных шайб), питерцы пропускают слишком много. Уже 1 февраля СКА пропустил 151-ю шайбу, побив антирекорд сезона-2022/2023. Сейчас же это число перевалило за 160. Особенно болезненным стало поражение от "Ак Барса" 4 февраля, когда питерцы пропустили восемь голов (3:8). Столько СКА никогда не вынимал из ворот при родных трибунах. Само поражение также вошло в топ-2 по самым обидным. Первую строчку удерживает выездной разгром от "Авангарда", который случился тоже в феврале, но 2024-го (5:9).

Стоит отметить, что букмекерские конторы в игре с "Ак Барсом" считали СКА фаворитом: коэффициенты на победу "армейцев с Невы" стартовали от 1.90, тогда как на казанцев — от 3.40. Больше коэффициентов на игры питерцев ищите в приложении БК "Фонбет" — скачать его на айфон или Android можно за несколько минут.

Есть ли шансы на Кубок Гагарина

Плей-офф Кубка Гагарина стартует 26 марта, и борьба за место в сетке становится всё напряжённее. В отличие от прошлых лет, сейчас отрыв между командами минимален, а ситуация в турнирной таблице меняется после каждого игрового дня. Тем не менее СКА с высокой вероятностью попадёт в плей-офф, но путь к финалу будет сложным.

В прошлом сезоне команда впервые за девять лет не дошла до финала конференции, уступив "Автомобилисту" (1-4 в серии). Сейчас питерцы выглядят неубедительно, но их не исключают из числа претендентов на трофей.

На победу СКА в Кубке Гагарина коэффициенты от 6.50 — это второй букмекерский фаворит (около 15% вероятности успеха). Так же котируются "Трактор" и ЦСКА. А главным фаворитом считается "Локомотив" с коэффициентами от 4.00 (примерно 25% шансов на титул).

Фото: ВКонтакте/ Хоккейный клуб СКА