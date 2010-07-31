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В рамках ПМЭФ состоялся турнир по боксу
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В рамках ПМЭФ состоялся турнир по боксу

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Во всех встречах победу одержали боксеры из Северной столицы.

В рамках Петербургского международного экономического форума прошел один из ярких турниров в профессиональном боксе 2025 года. Об этом пишет 23 июня телеканал "Санкт-Петербург"

В основной программе кубка состоялись пять поединков в формате четыре раунда по три минуты. Во всех встречах победу одержали боксеры из Северной столицы. 

В частности, Эдуард Саввин победил венесуэльца Уильяма Флореса техническим нокаутом, а Всеволод Шумков выиграл у Артура Базеяна из Армении единогласным решением судей. Александр Зырянов взял верх над спортсменом из Казахстана Рахатом Сейтжаном. 

Как только начался форум, очень много спортивных мероприятий. И забеги, и хоккей, и баскетбол – много мероприятий было. Но завершается форум спортивным мероприятием именно боксерским. Причем такого высокого уровня. 

Дмитрий Пирог, чемпион мира по боксу по версии WBO 

Ранее мы рассказывали о том, что написанную ногами балерины картину нашли в мусорном контейнере после концерта на ПМЭФ. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: бокс, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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