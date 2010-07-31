В рамках ПМЭФ состоялся турнир по боксу

Во всех встречах победу одержали боксеры из Северной столицы.

В рамках Петербургского международного экономического форума прошел один из ярких турниров в профессиональном боксе 2025 года. Об этом пишет 23 июня телеканал "Санкт-Петербург".

В основной программе кубка состоялись пять поединков в формате четыре раунда по три минуты. Во всех встречах победу одержали боксеры из Северной столицы.

В частности, Эдуард Саввин победил венесуэльца Уильяма Флореса техническим нокаутом, а Всеволод Шумков выиграл у Артура Базеяна из Армении единогласным решением судей. Александр Зырянов взял верх над спортсменом из Казахстана Рахатом Сейтжаном.

Как только начался форум, очень много спортивных мероприятий. И забеги, и хоккей, и баскетбол – много мероприятий было. Но завершается форум спортивным мероприятием именно боксерским. Причем такого высокого уровня. Дмитрий Пирог, чемпион мира по боксу по версии WBO

Ранее мы рассказывали о том, что написанную ногами балерины картину нашли в мусорном контейнере после концерта на ПМЭФ.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)