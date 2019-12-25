Написанную ногами балерины картину нашли в мусорном контейнере после концерта на ПМЭФ

По словам танцовщицы, это была абстрактная композиция, отличающаяся выразительной гармонией цвета и формы.

Завершение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) ознаменовалось курьезным событием, связанным с исчезновением произведения искусства. Произошло это на заключительном концерте, прошедшем в стенах Екатерининского собрания, где таинственным образом пропала необычная картина, созданная буквально во время исполнения балетного номера, пишет "КП-Петербург".

Её автором выступила известная балерина Ильмира Багаутдинова, солистка Мариинского театра, специализирующаяся на живописи ногами, используя пуанты во время танца. По словам танцовщицы, это была абстрактная композиция, отличающаяся выразительной гармонией цвета и формы. Багаутдинова назвала картину "Арабская ночь", посвятив её присутствующим на ПМЭФ представителям арабских государств. Ильмира исполнила своё творческое выступление в черном костюме восточного стиля, синхронно двигаясь под музыку балета Чайковского. Затем ей потребовалось срочно отправиться на репетиции в театр, оставив полотно на сцене. Вернувшись спустя некоторое время, художница обнаружила, что картина бесследно исчезла.

Ее унесли за кулисы. Я еще сказала сотрудникам, что заберу ее, но она меня не дождалась. Обыскали все, что можно, но ее нигде не было. Ильмира Багаутдинова, балерина

Предполагалось, что картину могли случайно прихватить гости вечера, очарованные необычным исполнением, ведь подобные произведения стоят порядка 300 тыс. рублей. Тем не менее, история оказалась куда прозаичнее: шедевр нашёлся смятым в мусоре неподалеку от сцены.

Не понимаю, как кто-то мог решить, что это мусор. Это ведь настоящий холст и краски, видно же, что это произведение искусства. Ильмира Багаутдинова, балерина

Талант рисовать во время танца Багаутдинова открыла для себя сравнительно недавно — всего три года назад. Её работы регулярно привлекают внимание зрителей, а совсем недавно вызвали восхищение публики на престижной художественной экспозиции в Дубае.

Фото: предоставлено Ильмирой Багаутдиновой