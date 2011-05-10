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СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина впервые за 15 лет
Сегодня, 10:48
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СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина впервые за 15 лет

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Команда уступила в серии "Динамо" со счетом 2:4.

Петербургский СКА завершил свое выступление в плей-офф Кубка Гагарина сезона 2024/25. Хоккеисты боролись с московским "Динамо" в первом раунде турнира.

Шестой матч серии завершился победой московской команды со счетом 5:2. По сумме шести игры "Динамо" также добилось успеха (4:2) и вышло во второй раунд плей-офф.

Для СКА это худший результат с 2010 года. Тогда "армейцы" уступили в первом раунде Кубка Гагарина рижскому "Динамо" (1:3). После этого команда стабильно проходила данную стадию в последующих сезонах.

Ранее мы сообщали, что "Вегас" одержал победу над "Ванкувером", Барбашев отметился шайбой.

Фото: ska.ru

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей, Новости СПб,

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