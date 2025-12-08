Одной из ключевых причин положительного финансового результата называют резкое сокращение зарплат.

Хоккейный клуб СКА завершил 2025 год с чистой прибылью 171 млн рублей. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на финансовый отчет петербургского клуба.

Одной из ключевых причин положительного финансового результата называют резкое сокращение зарплат, которое позволило сэкономить 1,8 млрд рублей. В последний раз СКА показывал прибыль в 2021 году. Тогда показатель составил 426 млн рублей. За последующие три года суммарные убытки клуба достигли 1,3 млрд рублей.

При этом выручка СКА в минувшем году снизилась на 17,8%. Показатель упал с рекордных 10,1 млрд рублей до 8,3 млрд. Сальдо денежных потоков оказалось положительным. Уточняется, что поступления (8,2 млрд руб.) превысили исходящие платежи (7,7 млрд).

Напомним, в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА идет на шестом месте турнирной таблицы Западной конференции, набрав 77 очков.

Фото: pxhere.com