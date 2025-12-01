Группа "Сплин" отчиталась о рекордной прибыли в 46 млн рублей

Петербургские рокеры получили чистую прибыль впервые за несколько лет, несмотря на отсутствие концертов в России. Доходы коллектива выросли втрое по сравнению с 2024 годом.

Петербургская рок-группа "Сплин", давно не выступавшая с концертами в России, продемонстрировала неожиданный финансовый рост. Согласно свежим данным бухгалтерской отчетности, выручка ООО "Сплин" по итогам 2025 года достигла 103 млн рублей, а чистая прибыль составила 46 млн. Это первый положительный результат за несколько лет: в 2024 году доходы компании ограничивались 32 млн, а до этого фирма стабильно показывала убытки, пишет КП-Петербург.

Лидер коллектива Александр Васильев, проживающий за границей, продолжает деятельность через российское юрлицо. Источники поступлений миллионных сумм официально не раскрываются. Эксперты предполагают, что основная часть средств могла поступить в виде авторских отчислений от стриминговых платформ. Кроме того, не исключено, что на баланс повлияла продажа недвижимости: в прошлом году СМИ сообщали о реализации дома Васильева в Курортном районе Петербурга.

Параллельно музыканты осваивают новые коммерческие горизонты. В августе 2025 года юрлицо зарегистрировало товарный знак "Ласта и Паста". Сфера его применения охватывает не только профильные направления вроде аренды концертного оборудования. Бренд может быть использован для торговли бытовой техникой, а также для продажи нижнего белья, включая панталоны и бюстгальтеры. Не забыли и про общепит: название подходит для заведений, специализирующихся на азиатской лапше удон или соба.

