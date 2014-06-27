Toyota увеличила чистую прибыль в 1,6 раза

Продажи автомобилей бренда повысились на 3%.

Японский производитель автомобилей Toyota Motor Corp. увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале в 1,6 раза. об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что бренд улучшил прогнозы на весь текущий финансовый год, несмотря на влияние американских пошлин. Чистая прибыль Toyota в период с июля по сентября 2025 года составила 932 млрд иен. Отмечается, что в прошлом году за этот же период выручка составила 573,7 млрд иен.

Квартальная выручка Toyota выросла до 12,38 трлн иен с 11,44 трлн иен годом ранее. Продажи автомобилей повысились на 3% и составили 2,814 млн единиц. Согласно прогнозу Toyota, чистая прибыль компании в текущем фингоду сократится на 38,5%.

Фото: pxhere.com