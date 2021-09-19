Российская кола от PepsiСo обогнала по продажам импортную Coca-Cola

Доля бренда составила 6,8% рынка в натуральном выражении.

Российский бренд Evervess от PepsiСo, специализирующийся на производстве напитков со вкусом колы, обогнал по продажам импортную Coca-Cola. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании NTech.

По итогам первой половины 2025 года доля Evervess составила 6,8% рынка в натуральном выражении. У Coca-Cola показатель составил 6,5%. Лидером в этой сфере остается бренд "Добрый Cola", чья доля оценивается в 33,4%.

Эксперты отмечают, что популярность Evervess связана с успешным созданием "локального вкуса", качественной работой с торговыми сетями и широким присутствием в сетях быстрого питания. Это позволило познакомить потребителей с новым брендом даже без прямой рекламы. Отметим, что Coca-Cola прекратила производство оригинальных напитков в России в 2022 году.

