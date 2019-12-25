Экс-защитник СКА Каспарайтис рассказал о проблемах с алкоголем

Он подчеркнул, что уже 15 лет не употребляет спиртные напитки.

Бывший защитник петербургского СКА и сборной России по хоккею Дарюс Каспарайтис рассказал о проблемах с алкоголем. Об этом он заявил в интервью порталу "Спортс.ру".

По словам экс-хоккеиста, в 1994 году он начал лечиться от алкогольной зависимости. Каспарайтис назвал себя упрямым человеком, который "всю жизнь хотел доказывать людям". Он подчеркнул, что уже 15 лет не употребляет спиртные напитки, но продолжает признавать свою зависимость.

У всех есть свои слабости. У всех есть проблемы, а для зависимости нет дискриминации. Она может проявиться у всех. Дарюс Каспарайтис, экс-хоккеист

Напомним, Дарюс Каспарайтис играл за петербургский СКА с 2007-го по 2009 год. В составе "армейцев" защитник провел с учетом плей-офф 67 матчей, забросил одну шайбу и отдал семь голевых передач.

Ранее мы сообщали, что новый каток у СКА Арены готов распахнуть двери для посетителей.

Фото: globallookpress.com