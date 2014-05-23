Росалкогольтабакконтроль поделился статистикой по реализации спиртосодержащей продукции в стране.

Продажи водки на российской территории за период с января по март 2026 год увеличились на два процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В целом продажи алкогольной продукции за этот период выросли на 0,2 процента. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделились представители пресс-службы Росалкогольтабакконтроля. Специалисты пояснили, что говорят об объеме продажи водки на уровне 17,39 миллионов дал, а объемы продажи коньяка снизились на 1,9 процентов и составили 3,04 миллиона дал.

На территории страны продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за указанный период составили на 0,2%, до 47,97 млн дал, спиртных напитков крепостью выше девять процентов - на 3,3 процента, до уровня в 28,65 миллиона дал. Реализация клиентам слабоалкогольной продукции упал на 58,3 процентов, а продажи ликероводочных изделий увеличились на 14,8 процентов. Также в Росалкогольтабакконтроле пояснили, что продажи виноградного вина сократились на три процента, игристых вин - выросли на четыре процента. Продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта сократились на 27,8 процентов.

Фото: pxhere.com