"Руспродсоюз": в России за год снизилась стоимость приготовления кулича на Пасху

Аналитики проверили цены на продукты, необходимые для рецепта пасхального блюда.

Средняя стоимость приготовления пасхального кулича на российской территории за последний год снизилась на 2,2 процентов и составила 230 рублей. Такими статистическими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились представители ассоциации "Руспродсоюза". Эксперты заметили, что для расчета стоимости блюда они взяли рецепт, в котором для приготовления пасхального кулича нужно: 350 граммов муки, 170 миллилитров молока, два куриных яйца, 100 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла, 100 граммов сухофруктов, а также два яичных белка и 100 граммов сахара для глазури.

Таким образом, на приготовление пасхального кулича нужно 230 рублей (против 235,9 руб. годом ранее). сообщение от "Руспродсоюза"

Установлено, что средняя стоимость 350 граммов муки по стране составляет 19,7 рубля, четырех яиц - 45,5 рубля, 170 миллилитров молока - 16,7 рубля, 200 граммов сахара - 14 рублей, 70 граммов сливочного масла - 80,1 рубля, 100 граммов сухофруктов - порядка 54,7 рубля.

Эксперт Таранова назвала оптимальную порцию пасхального кулича.

