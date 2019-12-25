На российской территории шашлык из свинины за год подорожал на пять процентов. Такими статистическими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились представители ассоциации "Руспродсоюза". Эксперты заметили, что в 2026 году стоимость данного готового блюда увеличилась на 6,5 процентов при приготовлении из свинины, а также на 3,5 процента, если для готовки использовалась курица. За основу финансовых расчетов эксперты взяли классический рецепт на семью из четырех человек. В список продуктов вошли полтора килограмма мяса, полкилограмма лука, 15 миллилитров уксусной кислоты, а также перец и соль. Таким образом, сейчас средняя стоимость шашлыка из свинины по стране составила 664,6 рубля, из курицы - 417,3 рубля.

Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции. сообщение от "Руспродсоюза"

Специалисты добавили, что маринад для главного блюда майских пикников в этом году подешевел на 2,5 процента. Значительную роль в этом процессе сыграло снижение цен на репчатый лук. Стоимость упала на 15,7 процентов по сравнению с аналогичным показателем в 2025 году.

