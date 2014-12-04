Петербурженка одолжила у знакомого тысячу рублей и заплатит полмиллиона

Суд обязал местную жительницу выплатить более 523 тысяч рублей из-за долга, возникшего после небольшого займа.

Суд в Санкт-Петербурге обязал местную жительницу выплатить более 500 тысяч рублей из-за долга, который начался с тысячи рублей, взятых до зарплаты. Об этом сообщает 78.ru.

Фигурантка познакомилась с мужчиной в интернете и заняла у него тысячу рублей. После этого она еще в течение трех лет брала у него деньги на оплату штрафов и кредитов. В общей сложности она получила более 386 тысяч рублей. По данным следствия, сначала девушка уверяла, что все вернет, но потом просто заблокировала благодетеля.

Мужчина обратился в суд, который встал на его сторону. Ответчица не явилась на заседание. Теперь она должна выплатить основной долг, проценты, расходы на юристов и государственную пошлину. Общая сумма составила около 523 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV