"Автоваз" в I квартале реализовал 65,5 тыс. автомобилей Lada и Xcite

В компании рассказали о росте спроса на автомобили семейства Niva.

Российская компания "Автоваз" в январе - марте 2026 года реализовала порядка 65,5 тысяч единиц автомобилей брендов Lada и Xcite. Соответствующими статистическиvи данными с журналистами поделились представители пресс-службы предприятия. Известно, что таким образом удалось сохранить лидерство на внутреннем рынке с долей на уровне в 25 процентов. Специалисты пояснили, что продажи значительно были поддержаны за счет снижение стоимости на такие транспортные средства как Lada Aura и Lada Largus, а также рост потребительского спроса на автомобили семейства Niva.

За первые три месяца 2026 года группой "Автоваз" через дилерскую сеть было продано 65,461 тыс. автомобилей брендов Lada и Xcite. пресс-служба "Автоваза"

В "Автовазе" уточнили, что за I квартал стартовали продажи Lada Aura 2026 модельного года, би-топливной Vesta CNG с запасом хода более одну тысячу километров, спортивной модификации Vesta Sport.

В Шушарах запускают производство автомобилей нового российского бренда.

