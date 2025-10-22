В Шушарах запускают производство автомобилей нового российского бренда

Завод на бывшей площадке GM оснащён 120 роботами и сможет выпускать до 100 тысяч машин в год.

Губернатору Александру Беглову представили прототипы моделей новых легковых автомобилей российского бренда JELAND. Производство полного цикла готовятся запустить в Петербурге в Шушарах на бывшей площадке корпорации GM. Это совместный проект российского бизнеса, городского и федерального правительств, а также зарубежных партнёров.

На площадке уже сварен первый кузов автомобиля JELAND, идут активные пуско-наладочные работы в цехе окраски. Технический процесс окраски стартует в ближайшие дни — это важный этап подготовки к запуску производства полного цикла с проектной мощностью до 100 тысяч автомобилей в год. Техническое перевооружение предприятия провели в рамках стратегического партнёрства холдинга "АГР" и компании Defetoo. Полное переоснащение заняло восемь месяцев: в Петербург поставили около 600 контейнеров с оборудованием, построили тест-трек для обкатки автомобилей, благоустроили территорию и отремонтировали инфраструктуру.

Новый высокоавтоматизированный сварочный цех создали практически с нуля, оснастив 120 промышленными роботами и современными системами контроля качества.

В истории петербургского автопрома начинается новая глава. Возрождение и расширение автокластера предусмотрено нашим приоритетом "Передовая промышленность и развитие предпринимательства". Современное производство создано практически с нуля, в кратчайшие сроки и с высоким уровнем автоматизации. Напомню, автокластер в Петербурге два десятилетия назад создавался по инициативе Президента России. Сегодня наш город укрепляет свои позиции как ведущий центр отечественного автомобилестроения. Запуск производства JELAND станет важным шагом к технологическому суверенитету страны и даст городу новые рабочие места. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор также подчеркнул, что реализация проекта отражает новую модель развития отрасли — формирование современной технологической платформы на основе международного партнёрства и локализации ключевых компетенций.

Ранее Piter.TV сообщал, что "АвтоВАЗ" в ближайшие месяцы введет подписку на Lada Vesta.

