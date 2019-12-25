"АвтоВАЗ" в ближайшие месяцы введет подписку на Lada Vesta

Подписка включает в ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание и сезонную смену шин.

"АвтоВАЗ" в ближайшее время введет платную подписку на Lada Vesta. Соответствующее заявление журналистам из информационного агентства "РИА Новости" сделал глава российской компании Максим Соколов. Такой комментарий предприниматель дал прессе в кулуарах съезда РСПП. Бизнесмен уточнил, что в будущем такая программа будет распространяться и на модели Largus и Granta. Она будет доступна в том числе и водителям такси.

Это будет весной текущего года. Подписка первоначально будет на автомобиль Vesta, программа будет стоить порядка 40 тысяч рублей в месяц. Максим Соколов, глава "АвтоВАЗа"

Напомним, что на прошлой неделе отечественные СМИ со ссылкой на публикацию автомобильного эксперта Артема Самородова, посетившего дилерскую конференцию "АвтоВАЗа", уведомили читателей о том, что концерн придумал альтернативный вариант покупки транспортных средств потребителями. Речь идет о платной подписке на машины. Предположительно, в настоящее время речь идет о договоре на 12 месяцев, по которому автомобилем смогут управлять до трех шоферов. Максимальный пробег за этот год для автомобиля составит 33 тысячи километров.

Фото: официальный сайт «Лада»