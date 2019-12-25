Российская компания "Автоваз" не планирует переходить на сокращенную рабочую неделю. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы предприятия в качестве реакции на недавнее сообщение от Telegram-канала Mash о том, что трудовой коллектив якобы перейдет на четырехдневную неделю труда. В реальности же сотрудники автомобильного концерна продолжат нормальную пятидневную работу с полной оплатой труда.
пресс-слкжба "Автоваза"
"АвтоВАЗ" ожидает падения продаж в феврале на 15%.
Фото: ВКонтакте / Lada
