В компании опровергли данные, которые ранее появились в СМИ.

Российская компания "Автоваз" не планирует переходить на сокращенную рабочую неделю. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы предприятия в качестве реакции на недавнее сообщение от Telegram-канала Mash о том, что трудовой коллектив якобы перейдет на четырехдневную неделю труда. В реальности же сотрудники автомобильного концерна продолжат нормальную пятидневную работу с полной оплатой труда.

Никаких планов по переходу на сокращенную рабочую неделю у "Автоваза" нет, коллектив предприятия продолжит нормальную пятидневную работу с полной оплатой своего труда. пресс-слкжба "Автоваза"

"АвтоВАЗ" ожидает падения продаж в феврале на 15%.

