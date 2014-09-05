"АвтоВАЗ" ожидает падения продаж в феврале на 15%

Президент компании выразил надежду, что в феврале получится продать больше 20 тысяч автомобилей.

Производитель автомобилей "АвтоВАЗ" ожидает падения продаж в феврале 2026 года на 15%. Об этом сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума "Неделя российского бизнеса". Его слова приводит "РИА Новости".

Соколов отметил, что январь 2026 года прошел чуть хуже, чем январь 2025 года. По его словам, "АвтоВАЗ" скорректировал планы на февраль. При этом он добавил, что даже с учетом новой корректировки компания не выйдет на плановую траекторию по темпу продаж.

Президент "АвтоВАЗа" выразил надежду, что в феврале получится продать больше 20 тысяч автомобилей. Он подчеркнул, что изменить ситуацию на рынке "в лучшую сторону" могут только "кардинальные изменения".

Фото: ВКонтакте / Lada