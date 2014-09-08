  1. Главная
В России появилась в продаже Coca-Cola из Великобритании, Польши и Японии
В России появилась в продаже Coca-Cola из Великобритании, Польши и Японии

В марте 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в России.

В России появились в продаже напитки бренда Coca-Cola, произведенные в Великобритании, Польше и Японии. Об этом сообщает "РИА Новости".

Газировка в банках объемом 0,33 литра, произведенная в Польше, продается в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других российских городов. Кроме того, в Пятигорске на прилавках обнаружили напитки Coca-Cola британского производства в стеклянных бутылках. Японскую Coca-Cola обнаружили в магазинах Хабаровска.

Напомним, что в марте 2022 года компания Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины. В июне того же года стало известно, что компания остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta в России.

Ранее мы сообщали, что PepsiCo увеличила квартальную чистую прибыль в 1,7 раза.

