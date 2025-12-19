Прибыль без учета разовых факторов составила 2,26 доллара на акцию.

Амриекканская PepsiCo увеличила квартальную чистую прибыль в 1,7 раза. Об этом сообщили в пресс-службе производителя безалкогольных напитков.

Выручка PepsiCo выросла на 5,6% в четвертом квартале 2025 года. При этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Чистая прибыль составила 2,54 млрд долларов против 1,52 млрд долларов годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила 2,26 доллара на акцию.

Квартальная выручка PepsiCo увеличилась до 29,34 млрд долларов. В 2024-м показатель составил 27,78 млрд долларов. В компании ожидают, что ее выручка в 2026 году увеличится на 2-4% в органическом выражении.

Ранее мы сообщали, что Coca-Cola увеличила чистую прибыль на 30%.

Фото: pxhere.com