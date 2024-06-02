Чистая прибыль компании в третьем квартале 2025 года составила 3,7 млрд долларов.

Американская компания Coca-Cola увеличила чистую прибыль на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшего в мире производителя напитков.

Отмечается, что чистая прибыль компании в третьем квартале 2025 года составила 3,7 млрд долларов. В прошлом году показатель составил 2,84 млрд долларов. Кроме того, прибыль без учета разовых факторов увеличилась на 6%. Квартальная выручка Coca-Cola повысилась до 12,46 млрд долларов при среднем прогнозе рынка в 12,39 млрд долларов.

По регионам доход Coca-Cola увечился на 1% в Европе, Ближнем Востоке и Африке. В Северной Америке зафиксировали рост на 4%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе выручка выросла на 11%. И только в Латинской Америке показатель упал на 4%.

Фото: pxhere.com