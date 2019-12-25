Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Apple на 3,5 млн рублей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на решение суда.

Компанию признали виновной в неудалении запрещенного контента. В качестве наказания судом назначен административный штраф в размере 3,5 млн рублей. При этом не уточняется, о каком запрещенном контенте, который должна удалить Apple, идет речь.

Заседание суда прошло в pакрытом режиме в связи с ходатайством защиты о неразглашении коммерческой информации о продуктах Apple.

