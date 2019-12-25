Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей
Сегодня, 13:27
66
Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Apple на 3,5 млн рублей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на решение суда.

Компанию признали виновной в неудалении запрещенного контента. В качестве наказания судом назначен административный штраф в размере 3,5 млн рублей. При этом не уточняется, о каком запрещенном контенте, который должна удалить Apple, идет речь.

Заседание суда прошло в pакрытом режиме в связи с ходатайством защиты о неразглашении коммерческой информации о продуктах Apple.

Фото: pxhere.com

