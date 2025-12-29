В Apple идет работа над обновленной версией iOS 27

Компания работает над оптимизацией кодовой базы, обновлением старых приложений и интерфейса операционной системы.

В компании Apple идет работа над обновленной версией операционной системы iOS 27, которая выйдет в 2026 году. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

По данным источников, Apple работает над оптимизацией кодовой базы, обновлением старых приложений и интерфейса операционной системы. После этого улучшится время автономной работы устройств с обновленной версией iOS 27. В дополнение к этому компания сосредоточена на улучшении функций на базе искусственного интеллекта в ОС.

Отметим, что презентация новой версии iOS должна пройти осенью 2026 года, когда Apple представит новые гаджеты, включая новую серию iPhone.

Фото: Pixabay.com