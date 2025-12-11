YouTube представил свое официальное приложение для Apple Vision Pro

Для обладателей последних моделей с чипом M5 есть возможность смотреть видео в формате 8K.

Видеохостинг YouTube представил свое официальное приложение для очков виртуальной реальности Apple Vision Pro. Об этом сообщает портал TechCrunch.

До недавнего времени пользователи Apple Vision Pro могли смотреть YouTube только через виртуальный браузер Safari. Теперь у них появилась возможность смотреть видео через специальное приложение хостинга. Все видеоролики и короткометражки YouTube доступны на виртуальном экране размером с кинотеатр в условиях полного погружения.

Среди отличительных особенностей выделяется вкладка Spatial. С ее помощью пользователи могут смотреть "пространственные" видеоролики в форматах 3D, VR180 и 360 градусов. Для обладателей последних моделей Apple Vision Pro с чипом M5 есть возможность смотреть видео в формате 8K.

Фото: pxhere.com