Госдума отказалась требовать у Минцифры обоснование блокировки Telegram

Госдума отказалась требовать у Минцифры обоснование блокировки мессенджера Telegram. Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.
По итогам голосования депутаты не поддержали протокольное поручение о направлении в Минцифры запроса о причинах замедления мессенджера. Авторами инициативы выступили депутаты КПРФ.
Протокольное поручение фракции поддержали 77 депутатов. Среди них были члены КПРФ, "Справедливой России" и "Новых людей". Против проголосовали 102 депутата.
Напомним, 10 февраля Роскомнадзор заявил о замедлении работы мессенджера. В ведомстве подчеркнули, что Telgram по-прежнему не исполняет законодательство РФ.
Ранее Павел Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России.
Фото: Piter.tv
