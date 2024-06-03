Госдума отказалась требовать у Минцифры обоснование блокировки Telegram

Авторами инициативы выступили депутаты КПРФ.

Госдума отказалась требовать у Минцифры обоснование блокировки мессенджера Telegram. Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

По итогам голосования депутаты не поддержали протокольное поручение о направлении в Минцифры запроса о причинах замедления мессенджера. Авторами инициативы выступили депутаты КПРФ.

Протокольное поручение фракции поддержали 77 депутатов. Среди них были члены КПРФ, "Справедливой России" и "Новых людей". Против проголосовали 102 депутата.

Напомним, 10 февраля Роскомнадзор заявил о замедлении работы мессенджера. В ведомстве подчеркнули, что Telgram по-прежнему не исполняет законодательство РФ.

Ранее Павел Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России.

Фото: Piter.tv