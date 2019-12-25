Apple поменяла правила подписок в App Store

Американская компания Apple поменяла правила подписок в магазине приложений App Store. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что разработчики получили новый инструмент, с помощью которого они смогут предлагать более дешевые тарифы при условии годовой оплаты. При этом деньги будут списываться у пользователей ежемесячно. Уточняется, что пользователь платит каждый месяц, но фактически соглашается на год использования сервиса, за что получает сниженный тариф.

Кроме того, Apple добавила инструменты прозрачности. В аккаунте можно будет отслеживать уже совершенные и оставшиеся платежи. Компания будет отправлять email-напоминания и push-уведомления перед продлением. Функция станет доступна пользователям по всему миру на устройствах с версиями iOS 26.4 и выше.

