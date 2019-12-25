Тим Кук покинет пост генерального директора Apple в сентябре

Генеральный директор американской технологической компании Apple покинет свой должностной пост осенью 2026 года. Соответствующая информация опубликована прес-службой предприятия. Известно, что на место Тима Кука перейдет Джон Тернус, отвечающий на текущий момент за аппаратное обеспечение.

Переход, который был единогласно поддержан советом директоров, стал следствием вдумчивого долгосрочного процесса планирования преемственности. сообщение от пресс-службы окмпании

Напомним, что Тим Кук присоединился к технологической компании в 1998 году. Он занял должность исполнительного директора в 2011 году. С того момента капитализация компании выросла с 350 миллиардов до четырех триллионов долларов, а ежегодный доход Apple увеличился почти в четыре раза. Джон Тернус присоединился к Apple в 2001 году. Он стал вице-президентом по аппаратному обеспечению в 2013 году. Отмечается, что сотрудник сыграл крайне важную роль в введении линеек ряда новых продуктов компании, включая планшеты iPad и наушники AirPods, ряд поколений iPhone, Mac и Apple Watch. Ранее он учился в области машиностроения в Пенсильванском университете и работал инженером в Virtual Research Systems.

Фото: YouTube / 9to5Mac