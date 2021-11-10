Глава Apple раскрыл свое отношение к криптовалюте

Тим Кук решил не давать инвестиционных советов.

Глава американской технологической компании Apple Тим Кук рассказал, что владеет криптовалютой, но при этом интересуется ей только с "личной точки зрения". Слова специалиста передали журналисты с телеканала CNBC. эксперт объяснил, что видит разумное решение обладать криптовалютой в качестве части диверсифицированного портфеля.

Кстати, я не даю никому инвестиционных советов. Я бы не стал инвестировать в криптовалюту потому, что не думаю, что люди покупают акции Apple, чтобы получить доступ к криптовалюте. Тим Кук, глава Apple

Генеральный директор компании уточнил, что ранее пристально изучал криптовалюты. Он также раскрыл журналистам планы корпорации по данному направлению. Пока что Apple не собирается внедрять данный вид средств в качестве возможного способа оплаты своих товаров и услуг.

В 2025 году глава Apple Тим Кук может покинуть свою должность.

Видео: Youtube/New York Times Events