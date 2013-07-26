В 2025 году глава Apple Тим Кук может покинуть свою должность

Основным кандидатом на должность CEO компании назвали старшего операционного директора Джеффа Уильямса.

Глава Apple Тим Кук как минимум до 2025 года останется в руководстве компании. По информации колумниста Bloomberg Марка Гурмана, покинуть свой пост Тим Кук может в период с 2025 о 2028 годы.

Гурман предполагает, что Кук будет готов уйти после того, как компания выпустит очки смешанной реальности (mixed reality). Анонс должен состояться в 2025 году.

Отмечается, что основным кандидатом на должность CEO компании является старший операционный директор Джефф Уильямс. При этом в 2025 году Уильямсу будет 62 года. Он на три года моложе Тима Кука.

Автор видит следующим руководителем Apple одного из публичных топ-менеджеров компании, который общается с медиа и появляется на презентациях продуктов корпорации. По его мнению, это могут быть старший вице-президент по разработке ПО Крейг Федериги, глава розничной торговли Дейдра О"Брайен, вице-президент по аппаратным технологиям Джони Сруджи, а также старший вице-президент по ПО Эдди Кью.

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