Дуров осудил Apple за блокировку VPN в России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров осудил компанию Apple за блокировку VPN-сервисов в России. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам Дурова, компания "поддерживает российский цензурный аппарат, потому что боится потерять прибыль на российском рынке". Основатель Telegram полдчеркнул, что это недолговечная бизнес-стратегия, которая продержится очень краткий срок. Отметим, что Apple удалила VPN-сервисы из российского сегмента своего магазина онлайн-приложений по требованию Роскомнадзора.

Компания Apple заблокировала несколько VPN-приложений в российском App Store, сосредоточив внимание на тех, которые помогали пользователям обходить российскую цензуру.

