Россиян предупредили об опасности бесплатных VPN-сервисов

Станислав Логинов заявил, что пользователи рискуют передать личные данные мошенникам, так как не знают, кто владеет сервисом. Особенно опасны приложения, собирающие контакты, фото и видео.

Заместитель губернатора и директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов предупредил об опасности бесплатных VPN-сервисов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пользователи, которые обращаются к таким сервисам, рискуют, что их данные могут оказаться в распоряжении мошенников. При установке бесплатного VPN человек даже не понимает, кто владеет этим сервисом. При этом все его данные при пользовании интернетом проходят через соответствующий канал.

Логинов отметил, что риски особенно высоки при использовании бесплатных приложений, которые собирают контакты, фото- и видеоматериалы. Эксперт порекомендовал внимательно относиться к установке приложений и передаче персональных данных, а также читать условия пользовательского соглашения.

Ранее сообщалось, зачем злоумышленники воруют доступ к роутерам россиян.

Фото: Unsplash