Сообщается, что операторы технически не готовы взимать с абонентов плату из-за сложностей с настройками биллинговых систем

Операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN-трафик. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в организациях, участвовавших в обсуждении вопроса.

Отмечается, что в середине апреля телекомпании обсуждали с Минцифры возможную отсрочку введения дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 Гб в месяц на мобильных сетях. Это нововведение должно вступить в силу с 1 мая 2026 года.

Однако операторы технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки по требованию регулятора из-за сложностей с настройками биллинговых систем. Эту информацию подтвердили собеседники "Ведомостей".

Ранее мы сообщали, что в России операторы связи и маркетплейсы начали предупреждать о работе VPN.

