Минцифры обязано реализовать задачу по снижению использования VPN

Максут Шадаев напомнил, что правительство не смогло договориться с этими компаниями по соблюдению российского законодательства.

Министерство по цифровому развитию России обязано снизить использование VPN на территории страны. Для этого приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Максут Шадаев. Его слова приведены в сообществе "МИТ — Мы ИТ" на платформе национального мессенджера Max. Эксперт объяснил аудитории, что ранее власти предприняли ряд решений по ограничению доступа к ряду иностранных социальных платформ, с которыми ранее они в течение долгого времени пытались договориться о выполнении законодательных требований.

Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Максут Шадаев уточнил, что Минцифры готово искать решения по снижению использования VPN-сервисов. Вместе с тем специалист признал факт того, что в этом вопросе все еще остается масса нюансов. В частности, речь идет о доступе для разработчиков, встроенной оплате и прочих пунктах.

