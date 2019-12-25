В Минцифры обсуждают приостановку оплаты сервисов Apple с телефона

Минцифры рассматривает возможность приостановки оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что такой вариант обсуждали на совещании, которое прошло 28 марта. В ведомстве считают, что это решение может принудить компанию вернуть популярные российские сервисы в магазин приложений App Store.

Отметим, что с 2022 года Apple убрала из своего магазина десятки приложений, чьи разработчики попали под санкции. Речь идет о банковских, картографических и авиа-сервисах. Также сообщается, что компания не исполняет решение ФАС об "окне выбора" поисковика по умолчанию на iOS-устройствах в России.

