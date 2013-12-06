Решение сократить рабочий персонал связано с необходимостью уменьшить расходы.

Швейцарская компания Nestle сократит 16 тыс. сотрудников к 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании, опубликовав соответствующий релиз.

По словам генерального директора Nestle Филиппа Навратила, компании нужно меняться вместе с миром и делать это быстрее. Отмечается, что решение сократить рабочий персонал связано с необходимостью уменьшить расходы. Навратил отметил, что это позволит компании ежегодно экономить около 1 млрд франков.

Под сокращение попадут 12 тыс. специалистов по работе с клиентами в разных регионах. Также в Nestle планируют уволить еще 4 тыс. человек для повышения эффективности производства и поставок. Напомним, что компания является популярным в мире производителем продуктов питания.

Фото: nestle.com