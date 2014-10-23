Петербург вошел в тройку регионов по росту расходов бизнеса

Санкт-Петербург занял второе место среди российских регионов по темпам роста коммерческих и управленческих расходов предприятий. К такому выводу пришли аналитики "Финэкспертизы", данные которого приводит ТАСС.

По итогам 2025 года компании Северной столицы увеличили затраты на 287,4 млрд рублей. Московская область показала близкий результат — 287,3 млрд рублей. Лидером рейтинга стала Москва, где расходы бизнеса выросли на 1,05 трлн рублей.

В десятку регионов с наибольшим ростом также вошли Краснодарский край, где прирост составил 147,5 млрд рублей, Свердловская область с показателем 100,3 млрд рублей, Новосибирская область — 96,6 млрд рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ — 63,9 млрд рублей, Республика Татарстан — 57,3 млрд рублей, Нижегородская область — 48,1 млрд рублей, а также Тульская область — 45,8 млрд рублей.

Под коммерческими расходами аналитики понимают затраты на реализацию и продвижение продукции, товаров и услуг. Управленческие расходы, в свою очередь, связаны с обеспечением работы компании и ее административного аппарата.

Ранее мы сообщали, что ЦБ представил решение спора банков и маркетплейсов из-за скидок.

