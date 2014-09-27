Из названия убрали знак "+" в конце.

Американская компания Apple переименовала свой стриминговый сервис. Об этом сообщается в пресс-релизе в честь выхода на платформе фильма "Формула 1".

Из названия Apple TV+ убрали знак "+" в конце. Теперь стриминговый сервис будет называться Apple TV. По словам представителей компании, платформа после ребрендинга получит "яркую новую идентичность".

Напомним, Apple TV запустили в 2019 году. Платформа обрела популярность после выхода сериалов "Тед Лассо", "Утреннее Шоу", "Киностудия" и других проектов.

Ранее мы сообщали, что в России пользователи iPhone лишились доступа к подпискам в AppStore и iCloud.

Фото: Pixabay.com