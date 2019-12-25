В России пользователи iPhone лишились доступа к подпискам в AppStore и iCloud

У большинства пользователей перестал открывать раздел магазина с подписками.

В России пользователи смартфонов iPhone лишились доступа к подпискам в AppStore и iCloud. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что у большинства россиян перестали проходить оплаты подписок. Кроме того, у многих перестал открывать раздел магазина с подписками, а сервисы требуют обновить платежную систему.

Отмечается, что это происходит после установки обновленной версии операционной системы iOS 26.0.1. Некоторые пользователи связывают сбои с санкциями, считая, что Apple ограничила возможность оплачивать подписки в России.

Фото: pxhere.com