В России перестал работать Apple Pay с иностранными картами

В России перестал работать сервис бесконтактной оплаты Apple Pay с иностранными картами. Об этом сообщает издание "Код Дурова".

Отмечается, что при попытке настройки сервиса у пользователей iPhone возникает ошибка. В некоторых случаях отображается сообщение о недоступности Apple Cash в данном регионе. С ошибками сталкиваются пользователи разных версий iPhone.

Как сообщает издание, в Apple Pay не добавляются карты банков Казахстана, Белоруссии и Армении. Кроме того, не все сервисы способны обойти ограничение через VPN. Причины возникших трудностей остаются неясными. Напомним, что Apple Pay перестал работать в России в 2022 году.

Ранее Сбербанк анонсировал оплату iPhone на своих терминалах.

Фото: pxhere.com