Сбербанк анонсировал оплату iPhone на своих терминалах

Банк внедряет новую технологию для удобства клиентов.

Сбербанк анонсировал возможность оплачивать покупки при помощи гаджетов iPhone на своих терминалах. Соответствующее заявление размещено на терминалах кредитной организации.

Скоро тут будет оплата айфоном. Следите за обновлениями. сообщение на терминале

Напомним, что в июле 2025 года на рабочей встрече с российским президентом Владимиром Путиным глава Сбера Герман Греф рассказал о том, что после ухода иностранных сервисов с российского внутреннего рынка, в частности технологической компании Apple, эксперты банка пришли к выводу о необходимости не зависеть ни от каких провайдеров. Герман Греф добавил, что в Сбербанке решена проблема платежей по биометрии. Еще в октябре 2024 года Национальная система платежных карт (НСПК) показала аудитории на форуме Finopolis прототип технологичного решения "Волна". Проект позволит оплачивать покупки бесконтактным способом пользователям смартфонов, сделанными как на базе операционной системы Android, так и на iOS. Также генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин в рамках ПМЭФ говорил, что внедрение "Волны" зависит от планов отечественных банков и от доработки программного обеспечения.

Фото: Piter.tv